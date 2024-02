Oatly-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Oatly hat in den letzten Tagen eine leicht positive Entwicklung gezeigt. Der aktuelle Kurs von 1,15 USD liegt etwa +1,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -15,44 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Oatly-Aktie ist überwiegend positiv, sowohl in den Kommentaren auf sozialen Plattformen als auch in den diskutierten Themen der letzten ein bis zwei Tage. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Oatly liegt bei 43,75, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die Dynamik des Aktienkurses über einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, beläuft sich auf 58,82, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Oatly 3 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und kein mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält die Aktie also das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 1,15 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 232,61 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 3,83 USD an. Insgesamt wird die Aktie somit auch von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.