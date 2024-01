Oatly Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Oatly-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Bewertungen von Analysten erhalten. Von insgesamt 4 Analystenbewertungen wurden 3 als "Gut" eingestuft, 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein Rating von "Gut" für das Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3,83 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 260,85 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1,06 USD. Somit wird Oatly von den Analysten insgesamt als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,44 USD, was 26,39 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 1,06 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,99 USD, was 7,07 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhalten wir eine "Neutral"-Bewertung für Oatly auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment für Oatly ist insgesamt positiv, da überwiegend positive Meinungen in sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt konzentrierte sich in den letzten Tagen auf positive Themen rund um Oatly, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Oatly-Aktie unterdurchschnittlich war. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Oatly in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".