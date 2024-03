Oatly Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Oatly: Anlegerstimmung neutral, Analysten geben "Gut"-Rating

In den letzten zwei Wochen wurde Oatly von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen analysiert und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anlegerstimmung auf neutraler Ebene liegt. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität für Oatly. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt aktuell neutrale Werte für Oatly. Sowohl der 7-Tage-RSI (64,71 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (60,71 Punkte) weisen auf eine neutrale Einstufung hin.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen für die Oatly-Aktie abgegeben, von denen alle 3 als "Gut" eingestuft wurden. Auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat ergab ein durchweg positives Bild. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,17 USD, was ein Aufwärtspotential von 114,52 Prozent bedeutet. Auf Basis dieser Bewertungen erhält Oatly somit insgesamt ein "Gut"-Rating.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Anlegerstimmung und die Bewertungen der Analysten eine neutrale bis positive Einschätzung für Oatly ergeben.