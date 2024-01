Oatly Aktie: In selten guter Lage!

In den letzten Wochen konnte bei Oatly eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der sozialen Medien, die auf eine tendenziell positive Stimmung unter den Marktteilnehmern hinweist. Daher erhält Oatly in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung. Allerdings wurde gleichzeitig eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für Oatly in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Oatly herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 95,24 Punkten, was auf eine Überkauftheit von Oatly hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt hingegen bei 52,21, was bedeutet, dass Oatly hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Oatly-Wertpapier in diesem Abschnitt somit ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen für die Oatly-Aktie abgegeben, wovon 3 "Gut" und 1 "Neutral" waren. Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3,83 USD, was einem Aufwärtspotential von 264,29 Prozent entspricht. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Oatly-Aktie.

Bei der Betrachtung der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Oatly-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,41 USD lag. Der letzte Schlusskurs (1,05 USD) weicht somit um -25,53 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt erhält die Oatly-Aktie somit für die technische Analyse ein "Neutral"-Rating.