Oatly Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Oatly als neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Oatly-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 85, was als "Schlecht" eingestuft wird, sowie ein RSI25-Wert von 60,11, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength-Index als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei jedoch verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Oatly diskutiert wurden. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den vergangenen zwölf Monaten haben 5 Analysten die Oatly-Aktie bewertet, wobei 4 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Rating liegt somit bei "Gut". Innerhalb eines Monats gab es 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergeben einen Wert von 3,36 USD, was auf einen möglichen Anstieg um 232,67 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 1,01 USD hindeutet. Daher erhalten die Oatly-Aktien insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.

In technischer Hinsicht ist der Kurs der Oatly-Aktie mit 1,01 USD derzeit -13,68 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung. In Bezug auf die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -19,2 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.