Oatly Aktie: Das ist ein Hammer

Oatly erhält gemischte Bewertungen von Anlegern und Analysten

In den letzten zwei Wochen wurde Oatly von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Dies ergab eine Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Oatly-Aktie abgegeben, wovon 3 Bewertungen positiv waren. Für den vergangenen Monat ergab sich ebenfalls ein positives Gesamturteil der Analysten, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 2,17 USD.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Oatly aktuell weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt erhält Oatly gemischte Bewertungen von Anlegern und Analysten, was die zukünftige Entwicklung des Unternehmens weiterhin unsicher erscheinen lässt.