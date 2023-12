Oatly Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Oatly-Aktie wird von Analysten positiv bewertet, wobei 4 von 5 Bewertungen als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft werden. Das Durchschnittsziel liegt bei 3,86 USD, was einen möglichen Anstieg um 181,75 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 1,37 USD bedeuten würde. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Oatly-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,54 USD liegt, was 11,04 Prozent unter dem letzten Schlusskurs liegt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,74 USD) liegt der letzte Schlusskurs um 85,14 Prozent darüber. Dadurch ergibt sich eine Gesamtbewertung der einfachen Charttechnik als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Oatly-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei einer längerfristigen Betrachtung ist der RSI25 mit 26,72 jedoch als überverkauft einzustufen, was zu einer abweichenden Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung und Buzz in der Internet-Kommunikation rund um Oatly haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.