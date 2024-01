Oatly Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann wichtige Hinweise geben, ob ein Kursrücksetzer oder Kursgewinne zu erwarten sind. Für Oatly wurde der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis berechnet. Der RSI7 liegt aktuell bei 59,38 Punkten, was darauf hinweist, dass Oatly weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,68, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Die Analysten haben Oatly in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für Oatly liegt bei 3,86 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 227,12 Prozent bedeutet, was wiederum zu einer positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Oatly bei 1,48 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,18 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund einer Distanz von -20,27 Prozent zum GD200. Der GD50 liegt bei 0,89 USD, was eine positive Bewertung mit einem Abstand von +32,58 Prozent auslöst. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass Oatly in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.