Oatly Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung einer Aktie. Bei Oatly zeigen sich interessante Ausprägungen, wie die Diskussionsintensität, die sich deutlich verringert hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 1,5 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 1,24 USD um -17,33 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Hingegen zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage eine Abweichung von +47,62 Prozent, was zu einem "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Oatly zeigt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten geben der Oatly-Aktie größtenteils positive Einschätzungen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 3,86 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Oatly-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung basierend auf den Analysteneinschätzungen.