Oatly Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Aktie von Oatly wird von Analysten auf langfristiger Basis positiv eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 4 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet. Aktuelle Berichte zeigen, dass die Analysten im Durchschnitt zu einer ähnlichen Einschätzung gelangen. Das Rating für das Oatly-Wertpapier aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (1 "Gut", 0 "Neutral", 0 "Schlecht). Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 3,36 USD, was einer Erwartung von 232,67 Prozent entspricht.

Die Anleger-Stimmung bei Oatly in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Oatly liegt bei 80, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 57,07, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Bezüglich der Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Dadurch erhält die Oatly-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.