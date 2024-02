Oatly Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die technische Analyse von Aktien. Für die Oatly-Aktie beträgt der RSI-Wert aktuell 50, was darauf hindeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 53, was ebenfalls als "Neutral" interpretiert wird. Insgesamt wird die Oatly-Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der aktuelle Kurs der Oatly-Aktie bei 1,13 USD liegt, was 2,59 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 sogar 15,04 Prozent, was eine insgesamt "Schlechte" Einschätzung der Aktie aus charttechnischer Sicht ergibt.

Die Bewertungen von Analysten für die Oatly-Aktie zeigen, dass von insgesamt 4 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, 3 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 3,83 USD, was eine potenzielle Steigerung um 238,5 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (1,13 USD) bedeutet. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt interessante Ausprägungen für die Oatly-Aktie. Die Aktivität in den Diskussionen hat zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer insgesamt "Schlechten" Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis leicht positive Einschätzung für die Oatly-Aktie basierend auf der technischen Analyse, den Analystenbewertungen und dem Sentiment im Internet.