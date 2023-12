Oatly Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Aktien. Durch die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien abgeleitet werden. In Bezug auf die Diskussionen zu Oatly wird eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was in den Äußerungen und Meinungen der letzten Wochen deutlich wird. Allerdings standen in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, weshalb die Gesamteinschätzung als "Neutral" herauskommt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 1,53 USD für den Schlusskurs der Oatly-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,21 USD, was einem Unterschied von -20,92 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 0,76 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Oatly eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Oatly-Aktie sind 4 als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3,86 USD, was einer möglichen Steigerung um 219,01 Prozent vom letzten Schlusskurs von 1,21 USD entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" bewertet. Keine neuen Analystenupdates liegen für den letzten Monat vor.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Oatly basierend auf der Diskussionstätigkeit und Stimmungsveränderung, eine "Gut"-Bewertung in der kurzen technischen Analyse sowie eine überwiegend positive Analysteneinschätzung.