Oatly Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index oder RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Oatly heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 40 Punkten, was darauf hinweist, dass Oatly weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Oatly weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 51,55). Daher wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Oatly-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Oatly-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Oatly vor. Aus den gegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 3,83 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 216,12 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Insgesamt erhält Oatly somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Nach Analyse der sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Oatly aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Somit wird Oatly hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Oatly in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Daher erhält Oatly für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt ist Oatly somit ein "Gut"-Wert.