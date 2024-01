Oatly Aktie: Viel Lärm um nichts!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Oatly ist die Diskussion jedoch langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum ebenfalls stabil geblieben, was das Gesamtbild weiterhin als "Schlecht" kennzeichnet.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Oatly-Aktie ist jedoch positiv, mit 4 positiven, 1 neutralen und keiner negativen Bewertung. Es gab in letzter Zeit keine Analystenupdates, aber das Kursziel wird auf 3,86 USD geschätzt, was eine vielversprechende Performance von 227,12 Prozent im Vergleich zum aktuellen Preis von 1,18 USD bedeutet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Oatly-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 1,5 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 1,18 USD führt jedoch zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Bewertung ändert sich jedoch, wenn man den 50-Tages-Durchschnitt betrachtet, der eine positive Entwicklung zeigt und daher zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in den sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen insgesamt eine negative Stimmung über Oatly herrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen sind jedoch vermehrt positive Themen zu erkennen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments und somit zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.