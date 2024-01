Oatly Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Analysteneinschätzung zur Oatly fällt insgesamt positiv aus. In den letzten 12 Monaten haben drei Analysten die Aktie mit "Buy" bewertet, während ein Analyst eine neutrale Einschätzung abgegeben hat. Es gab keine negativen Bewertungen. Das Durchschnittskursziel liegt bei 3,83 USD, was einem erwarteten Wachstum von 235,53 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzung wird die Oatly-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Oatly bei 1,38 USD liegt, während der Aktienkurs zuletzt bei 1,14 USD notierte. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,08 USD, was einem positiven Signal entspricht. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Oatly in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einer negativen Gesamtbewertung führt.

Schließlich zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Oatly-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung der Oatly-Aktie, wobei die technische Analyse und das Sentiment eher negativ ausfallen, während die Analysteneinschätzung positiv ist. Anleger sollten daher weitere Entwicklungen im Auge behalten, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.