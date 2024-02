Oatly Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Oatly in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer schlechten Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Oatly-Aktie bei 1,28 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,15 USD liegt, was einer Abweichung von -10,16 Prozent entspricht. Hierdurch erhält Oatly eine schlechte Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,19 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-3,36 Prozent) liegt und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Oatly auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

Analysten bewerten die Oatly-Aktie derzeit positiv, mit 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 3,83 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 232,61 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Oatly-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 69,74 und der RSI25 bei 44,27, was zu einer neutralen Gesamtbewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.