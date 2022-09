Oatly-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Seit dem Börsengang kennen die Anleger nur rote Vorzeichen. So ist die Aktie deutlich zur Unterseite abgefallen. Besserung scheint aktuell noch nicht in Sicht zu sein, denn die Preise bewegen sich auf einen neuen Tiefpunkt zu. Das ist kein Investitionsgrund - gibt es andere? In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Oatly-Aktie jetzt zu kaufen. Es… Hier weiterlesen