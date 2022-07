Oatly-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Die Papiere kennen übergeordnet nur eine Richtung. Leider ist es so, dass immer wieder neue Tiefstände am Markt erzeugt werden. Erst im Mai wurde ein Kurs von 2,675 EUR angelaufen. Ob sich eine generelle Trendwende zeigen wird, muss zunächst abgewartet werden. Gibt es andere Investitionsgründe? In diesem Artikel soll jetzt geklärt werden, ob es sich lohnt, die Oatly-Aktie jetzt zu… Hier weiterlesen