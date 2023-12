Oatly Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Internet-Kommunikation kann starke positive oder negative Ausschläge aufzeigen, die mit präzisen Analysen frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Oatly jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Oatly vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Oatly besonders positiv diskutiert. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich überwiegend positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Oatly insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Bei der technischen Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Oatly-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der aktuelle Wert beträgt 1,54 USD, und da der letzte Schlusskurs (1,37 USD) deutlich darunter liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit wird die Oatly-Aktie für die einfache Charttechnik in Summe mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Oatly-Aktie beträgt aktuell 30, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass Oatly überverkauft ist, weshalb das Wertpapier in diesem Fall als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Oatly ein "Gut"-Rating.