Oatly Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die technische Analyse von Oatly zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,41 USD, was 25,53 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 1,05 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Hingegen liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,02 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Oatly auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 95,24 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Oatly-Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Hingegen ist der RSI25 weder überkauft noch -verkauft und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Oatly auf Basis des RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für Oatly ist größtenteils positiv, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 3,83 USD, was einem Anstieg um 264,29 Prozent vom letzten Schlusskurs von 1,05 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung für Oatly ist insgesamt positiv, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien und Foren. Positive Themen standen in den letzten Wochen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Oatly damit eine "Gut"-Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.