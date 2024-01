Oatly Aktie: In Lauerstellung

Oatly erhält durchschnittliche Analystenbewertung von "Gut"

Das schwedische Unternehmen Oatly hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist dabei "Gut", bestehend aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Oatly. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 3,83 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 232,61 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Stimmungsbild und Aufmerksamkeit bleiben unverändert

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild rund um Oatly. Die Analyse basiert auf Beiträgen in sozialen Medien, die darauf hinweisen, ob es eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gibt. Da keine signifikanten Veränderungen festgestellt wurden, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Oatly daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Technische Analyse zeigt gemischte Signale

Die technische Analyse der Oatly-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -17,27 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage über dem aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Oatly in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index (RSI) zeigt neutrale Bewertung

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage zeigt einen neutralen Wert von 30, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 52,63 auf Neutralität hin und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Oatly daher im Bereich der RSIs ein "Neutral"-Rating.