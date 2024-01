Oatly Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für Oatly wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 68,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass Oatly weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,79 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Oatly-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Damit erhält die Oatly-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Oatly-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -23,61 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des GD50, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Oatly-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 3,83 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 247,73 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammengefasst erhält Oatly somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.