Oatly Aktie: Jubelschreie!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert als zuvor, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Oatly-Aktie bei 1,55 USD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 1,11 USD lag, ergibt sich ein Abstand von -28,39 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,72 USD, was einer Differenz von +54,17 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Oatly überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Oatly-Aktie abgegeben, wovon 4 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Dies ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3,86 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 247,75 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,11 USD) ergibt. Somit wird eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ausgesprochen.

Zusammenfassend erhält die Oatly-Aktie daher insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf den analysierten Punkten.