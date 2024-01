Oatly Aktie: Jetzt aber!

Die Oatly-Aktie durchläuft momentan eine Phase der Unsicherheit, wie aus der technischen Analyse hervorgeht. Die 200-Tage-Linie liegt bei 1,45 USD, was einem Abstand von -14,48 Prozent vom aktuellen Aktienkurs von 1,24 USD entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,95 USD, was einer Differenz von +30,53 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutraler Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment für die Oatly-Aktie ist laut Stimmungsindikator positiv, da vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien vorherrschen. In den letzten Tagen wurden allerdings weder überwiegend positive noch negative Aspekte diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Langfristig betrachtet wird die Oatly-Aktie von Analysten als "Gut" eingestuft. Von 18 Analystenbewertungen sind 3 positiv, 1 neutral und keine negativ. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 3,83 USD, was einer Erwartung von 208,47 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Oatly-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung, da der RSI der letzten 7 Tage bei 33 liegt und weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 43,54 bestätigt diese neutrale Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, der Analysteneinschätzung und des Relative Strength Index für die Oatly-Aktie.