Oatly Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Oatly im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Oatly. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Oatly-Aktie laut dem längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt derzeit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter diesem Durchschnitt. Allerdings erhält die Aktie laut dem kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. In Summe wird Oatly auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Oatly-Aktie zeigt einen Wert von 73, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 52,82, was bedeutet, dass Oatly weder überkauft noch -verkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Oatly.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Oatly-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 3,83 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 260,85 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Insgesamt erhält Oatly somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

