Oatly Aktie: Hammer Entwicklung!

Die schwedische Hafermilchfirma Oatly wurde von Analysten positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt das Unternehmen 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen, was einem durchschnittlichen Rating von "Gut" entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 3,83 USD, was einem möglichen Anstieg um 264,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" für die Oatly-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überkauft ist. Der kurzfristige 7-Tage-RSI liegt bei 95,24 Punkten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite zeigt der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ein neutrales Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Oatly in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine deutliche positive Veränderung festgestellt. Das Stimmungsbild hat sich in den letzten Wochen zum Positiven gewandelt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Zusammenfassend erhält Oatly für diese Stufe daher eine Gesamtbewertung von "Gut".