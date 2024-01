Oatly Aktie: Gut oder schlecht?

Das Anleger-Sentiment für Oatly wird maßgeblich von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt bestimmt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Oatly diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation dominierte. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Langfristig gesehen wird die Oatly-Aktie laut Analystenmeinungen die Einschätzung "Gut" erhalten. Die vorliegenden Bewertungen belaufen sich auf 4 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Oatly aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten wird auf 3,86 USD festgesetzt, was einem potenziellen Anstieg von 227,12 Prozent entspricht, da derzeit ein Kurs von 1,18 USD verzeichnet ist. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut" seitens der Redaktion.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Bei Oatly wurde eine langfristig unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt im betrachteten Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse der Oatly-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 1,5 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,18 USD, was einem Unterschied von -21,33 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt wird ebenfalls im Rahmen der Charttechnik analysiert und zeigt einen Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +38,82 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Oatly insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.