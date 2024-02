Oatly Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Oatly-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, da sie 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen erhalten hat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 3,83 USD, was ein Aufwärtspotential von 218,75 Prozent bedeutet. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten Wochen gab es vermehrt negative Kommentare über Oatly in den sozialen Medien, was zu einer negativen Stimmung und einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Marktteilnehmer führt. Die Aufmerksamkeit der Anleger für Oatly scheint abzunehmen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Oatly bei 1,29 USD verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 1,2 USD liegt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,19 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Die Diskussionen in den letzten Tagen konzentrierten sich auf positive Themen rund um Oatly, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.