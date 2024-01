Oatly Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Oatly-Aktie stattgefunden. Davon wurden 4 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies ergibt zusammengefasst ein "Gut"-Rating für die Oatly-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Oatly. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 3,86 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 227,12 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1,18 USD. Aufgrund dieser Prognose ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Oatly diskutiert. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, beträgt bei Oatly 79,17, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 44,44 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Oatly. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Oatly daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium.

