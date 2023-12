Oatly Aktie: Einfach nur Spitze!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Oatly-Aktie stattgefunden, wie aus Daten hervorgeht. Davon wurden 4 Bewertungen als "Gut" eingestuft, 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Somit ergibt sich zusammengefasst ein "Gut"-Rating für die Oatly-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Oatly. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten lag bei 3,86 USD, was einem potenziellen Anstieg von 247,75 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,11 USD) aus entspricht. Basierend auf diesen Zahlen ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit erhielt als zuvor, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dies führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Oatly-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Oatly bei 1,55 USD liegt. Aufgrund des aktuellen Aktienkurses von 1,11 USD ergibt sich ein Abstand von -28,39 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,72 USD, was einer Differenz von +54,17 Prozent und somit einem "Gut"-Signal entspricht. Daher lautet das Gesamtfazit auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bildet die Diskussion und Interaktion von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Oatly diskutiert, an 12 Tagen überwogen positive Themen und an zwei Tagen die negativen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Oatly insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.