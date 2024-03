Oatly Aktie: Eine neue Chance!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Oatly in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, was dazu führt, dass die Redaktion der Aktie von Oatly eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Oatly deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Oatly-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,23 USD. Der letzte Schlusskurs von 1,09 USD weicht somit um -11,38 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 1,14 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt bei -4,39 Prozent. Somit ergibt sich in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Oatly-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten haben die Aktie von Oatly in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führt. Für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen geführt haben. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis einer Gesamteinschätzung von "Gut". Das Kursziel für die Aktie von Oatly liegt im Mittel bei 2,45 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 124,77 Prozent bedeutet und somit zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung der Analysten für die Aktie von Oatly die Einschätzung "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Oatly als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Oatly-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 35,29 und ein Wert für den RSI25 von 51,88, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.