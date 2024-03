Oatly Aktie: Eine klare Abfuhr!

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Oatly in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, und die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen gibt Anzeichen dafür, ob es aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Oatly unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass Oatly 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen erhalten hat, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im vergangenen Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was kurzfristig als "Gut"-Titel gilt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 2,17 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 114,52 Prozent steigen könnte, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Oatly-Aktie somit von Analysten eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Oatly liegt bei 64,71, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was ebenfalls neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Oatly-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,2 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,01 USD liegt, was zu einer negativen Abweichung von -15,83 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,11 USD über dem aktuellen Kurs von 1,01 USD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auch in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.