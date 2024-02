Oatly Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich des Aktienmarktes wird maßgeblich durch Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien beeinflusst. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Oatly diskutiert. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, während an fünf Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Interesse der Anleger vor allem auf positive Themen gerichtet. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Diskussionsintensität rund um Oatly in den vergangenen Monaten zugenommen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für Oatly.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung wird die Aktie von Oatly langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 3 als gut, 1 als neutral und keiner als schlecht eingestuft. Für den letzten Monat liegen keine aktualisierten Analystenbewertungen vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 3,83 USD, was einer Erwartung von 212,24 Prozent entspricht, und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Oatly-Aktie zeigt sich in den letzten 7 Tagen mit einem Wert von 37 neutral. Auch auf Basis des RSI der letzten 25 Tage wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Oatly.