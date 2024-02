Oatly Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Oatly wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 40 Punkten, was darauf hinweist, dass Oatly weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 51,55, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für Oatly führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts kann genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Oatly-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 1,31 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,21 USD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnitt von 1,18 USD, was zu einer neutralen Bewertung für Oatly führt.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Oatly-Aktie sind 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 3,83 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 216,12 Prozent steigen könnte, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Kommentare auf sozialen Plattformen einschätzen. Hierbei zeigt sich, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Oatly positiv ist. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen auch überwiegend negative Themen aufgegriffen, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie hinsichtlich der Stimmung führt.