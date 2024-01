Oatly Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Oatly-Aktie liegt bei 51 für die letzten 7 Tage und bei 58,4 für die letzten 25 Tage. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Vier Analysten haben in den letzten zwölf Monaten Bewertungen für die Oatly-Aktie abgegeben. Davon waren drei Bewertungen "Gut", eine "Neutral" und keine "Schlecht", was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 3,83 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 229,74 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Im Hinblick auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die aktuellen Meinungen und Kommentare in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Anlegerstimmung hin. Insgesamt wird die Aktie von Oatly daher als angemessen bewertet und erhält ein "Gut" im Hinblick auf die Anlegerstimmung.