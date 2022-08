Oatly Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

Oatly, ein Unternehmen aus dem Markt "Lebensmittel Getränke und Tabak", notiert aktuell (Stand 17:53 Uhr) mit 4.01 USD unverändert.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Oatly auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Oatly-Aktie ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Oatly-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 9 "Buy"-, 1 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Oatly vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (12,8 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 219,2 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 4,01 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Oatly eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Oatly wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es war keine klare Richtung zu erkennen, weder im positiven noch im negativen Bereich. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Oatly auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

Oatly kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Oatly jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Oatly-Analyse.

Oatly: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...