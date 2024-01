Oatly Aktie: Abwarten

Die Analysten haben ihre Einschätzung zu Oatly abgegeben und insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Rating, da 3 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Oatly liegt bei 3,83 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von 235,53 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment für Oatly ist ebenfalls positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Oatly aktuell bei 1,38 USD verzeichnet, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,08 USD, was einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Oatly zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse. Somit erhält Oatly insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung seitens der Analysten und Anleger, während die technische Analyse zu einer neutralen Bewertung führt.