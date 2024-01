Oasis Petroleum Aktie: Ruhe bewahren!

Die technische Analyse der Chord Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 154,57 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 160,49 USD liegt, was einem Unterschied von +3,83 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 163,42 USD nahe am letzten Schlusskurs (-1,79 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Chord Energy-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 81,08 Punkten, was darauf hindeutet, dass Chord Energy überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen zeigt keine überkaufte oder -verkaufte Situation an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Zusammen ergibt sich ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Chord Energy. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Chord Energy wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie damit ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 6 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Für den aktuellen Kurs von 160,49 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 23,37 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 198 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung durch institutionelle Analysten mit der Stufe "Gut".