Oaktree und Cura: Übernahmeofferte für Deutsche Euroshop erfolgreich

LONDON/HAMBURG (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor Oaktree und die Vermögensverwaltung Cura sind mit ihrem Übernahmeangebot für den Immobilienkonzern Deutsche Euroshop erfolgreich. Die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent des Grundkapitals plus eine Aktie sei zum Ablauf der Annahmefrist am 7. Juli überschritten worden, teilte das Investmentvehikel der beiden Investoren am Freitag mit. Auch die weiteren Angebotsbedingungen seien eingetreten. Das endgültige Ergebnis soll voraussichtlich am 12. Juli veröffentlicht werden.

Oaktree und Cura bieten über ihr Investment-Vehikel Hercules BidCo 22,50 Euro je Euroshop-Aktie. Cura ist die Holding der Familie Otto. Zusammen wollen sie die Mehrheit an dem auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilienkonzern übernehmen. Alexander Otto ist mit gut 20 Prozent bereits größter Einzelaktionär der Deutschen Euroshop. Mitte Juni hatten sich Vorstand und Aufsichtsrat des Immobilienkonzerns auch formell für die Annahme des Übernahmeangebots ausgesprochen und die Offerte als "fair, angemessen und attraktiv" bezeichnet.

Vorgelegt worden war das Angebot im Mai, woraufhin die Aktie deutlich zulegte. Zuletzt kostete sie 22,44 Euro. Vor der Offerte hatte ihr Kurs um die 16 Euro gependelt./mis/ngu/stw