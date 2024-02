Oakridge International Aktie: Das ist ein Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird berechnet, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Oakbridge liegt bei 63,64, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 beträgt 80, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine schlechte Bewertung vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Oakbridge wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt bei Oakbridge eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine schlechte Einschätzung für die Oakbridge, da der Kurs der Aktie über den Trendsignalen liegt.

Insgesamt wird die Oakbridge in den Kategorien RSI, Anleger-Sentiment, Sentiment und Buzz sowie technische Analyse als "Schlecht" bewertet.