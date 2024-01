Oakridge International Aktie: In Lauerstellung

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Oakbridge derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,08 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,065 AUD) um -18,75 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,07 AUD weist eine Abweichung von -7,14 Prozent auf. Zusammenfassend ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um die Oakbridge deuten auf eine positive Stimmung und Einschätzungen hin. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu der Bewertung "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Oakbridge liegt bei 66,67, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46 und weist ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung auf.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu dem Schluss führt, dass das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" einzustufen ist.