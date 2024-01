Oak Ridge Services Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse der Oak Ridge Services-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 15,82 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,5 USD, was einem Unterschied von +4,3 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 15,4 USD, was einen Unterschied von +7,14 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Oak Ridge Services-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Oak Ridge Services zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie hingegen überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Oak Ridge Services-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment für die Oak Ridge Services-Aktie zeigt sich neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Oak Ridge Services. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite der Oak Ridge Services-Aktie liegt bei 2,71 %, was einen geringeren Ertrag von 136,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".