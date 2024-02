Oak Ridge Services Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Dividendenrendite für Oak Ridge Services beträgt derzeit 2,42 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 2,03 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit dem Stimmungsbarometer, das an vier Tagen auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnete. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über Oak Ridge Services. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Oak Ridge Services liegt bei 60, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 21,28, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oak Ridge Services bei 8,69, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 16,63. Dies entspricht einer Unterbewertung um 48 Prozent, weshalb wir den Titel als "Gut"-Empfehlung einstufen.