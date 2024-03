O-film Tech ist zurück!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Preisgünstigkeit. Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf. Ofilm liegt mit einem KGV-Wert von 21,33 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Im Fall von Ofilm beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 43,46 Punkte, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der 25-Tage-RSI liegt bei 29,19, was darauf hindeutet, dass Ofilm momentan überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Schlusskurs der Ofilm-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um +30,45 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +22,49 Prozent eine positive Entwicklung, was erneut zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Ofilm in den letzten Monaten wenig Diskussionsintensität gezeigt. Daher erhält Ofilm in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen verzeichnete eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.