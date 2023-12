O-film Tech Aktie: Der absolute Knall!

Ofilm schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,02 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,02 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, liegt bei 93,04 und fällt ebenfalls in die Kategorie "Schlecht". Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 80,89 auf eine schlechte Bewertung hin. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ofilm liegt mit einem Wert von 21,33 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ofilm bei 6,58 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,68 CNH steht. Die Distanz zum GD200 beträgt +31,91 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Hingegen liegt der GD50 bei 10,12 CNH, was einer Distanz von -14,23 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".