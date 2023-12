O-film Tech Aktie: Aufgepasst!

Die Aktie des Unternehmens Ofilm wird einer technischen und fundamentalen Analyse unterzogen. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ofilm-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 6,53 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 9,57 CNH liegt, was einem Unterschied von +46,55 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 9,94 CNH, was einem Rückgang des Schlusskurses um -3,72 Prozent bedeutet. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Ofilm-Aktie bei der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Ofilm weist hier einen Wert von 21,33 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ofilm liegt aktuell bei 90,12 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI zur Folge hat. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 76,4 eine Überkaufsituation an, wodurch auch hier die Aktie ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird das Ofilm-Wertpapier in diesem Bereich also als "Schlecht" bewertet.

Abschließend wird die Dividendenpolitik betrachtet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Ofilm aktuell 0, was einer negativen Differenz von -1,02 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" entspricht. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.