"O'Reilly Automotive: Zielkurs mittelfristig auf 891,90 EUR festgelegt"

Die Aktie von O’Reilly Automotive hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen Anstieg um +1,83% verzeichnet und am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +0,50% hingelegt. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 891,90 EUR, was einem Potenzial von +3,76% entspricht. Diese Einschätzung teilen jedoch nicht alle Analysten angesichts des positiven Trends der jüngsten Kursentwicklung.

11 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 5 Experten sind ebenfalls optimistisch eingestellt. Hingegen sehen 9 Experten die O’Reilly Automotive neutral und nur ein Experte rät zum Verkauf.

Der Anteil der Analysten mit einer positiven Einstellung zur Aktie liegt bei +61,54%. Das bewährte “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,96.