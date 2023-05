O'Reilly Automotive: Potenzial für Anleger

Die Aktie von O’Reilly Automotive hat in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend gezeigt und konnte gestern ein Plus von +0,32% verbuchen. Insgesamt beträgt der Gewinn in dieser Woche bereits +2,11%. Das Kursziel des Unternehmens liegt aktuell bei 902,80 EUR.

Laut Bankanalysten ist die Aktie unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kurspotenzial von +2,03%. Obwohl einige Analysten diese Einschätzung nicht teilen, empfehlen 16 Experten die O’Reilly-Aktie zum Kauf oder Halten. Nur einer sieht das Unternehmen als Verkauf an.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00. Wer also langfristig investieren möchte und eine positive Markteinschätzung teilt, könnte hier eine interessante Option finden.