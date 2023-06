"O'Reilly Automotive: Potenzial für 4,41% Kurswachstum"

Die Aktie von O’Reilly Automotive steckt nach Ansicht der Analysten noch immer in einer Unterbewertung fest. Das wahre Kursziel liegt bei 891,90 EUR und damit um +4,41% über dem aktuellen Wert.

• Am 29.06.2023 gab es einen Abschwung von -0,13%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 891,90 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96

Gestern verzeichnete die O’Reilly-Aktie an der Börse eine negative Entwicklung von -0,13%. Damit summieren sich die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf insgesamt +1,19%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hinweist.

Obwohl nicht alle Analysten mit diesem positiven Trend übereinstimmen würden und manche sicherlich ein solches Wachstum erwartet hätten.

Im Durchschnitt sind Bankanalysten davon überzeugt, dass das Unternehmen mittelfristig ein Preisniveau von 891,90 Euro...