O'Reilly Automotive: Mittelfristiges Kursziel bei 952,74 EUR

Die Aktie von O’Reilly Automotive hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +0,83% erzielt und stagnierte gestern mit einer Kursentwicklung von -0,84%. Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel von O’Reilly Automotive liegt bei 952,74 EUR. Ein Potenzial für Investoren ergibt sich somit in Höhe von +8,56%.

• O’Reilly Automotive: Gestriges Minus lag bei -0,84%

• Kursziel der Aktie beträgt aktuell 952,74 EUR

• Von insgesamt 12 Analysten wird die Aktie als starker Kauf bewertet

Derzeit empfehlen zwölf Analysten den Kauf der Aktien von O’Reilly Automotive. Vier weitere Experten sehen ebenfalls eine positive Entwicklung und raten zum Kauf. Zehn Analysten vergeben das Rating “halten” und nur einer hält einen Verkauf für angebracht.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00. Insgesamt zeigt sich...